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Госдума одобрила законопроект о штрафах за опасное вождение

Госдума одобрила законопроект о штрафах до 5 тыс. рублей за опасное вождение

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение штрафов до 5 тыс. рублей за опасное вождение. Об этом сообщает РИА «Новости».

Законопроект, предусматривающий введение в КоАП нового состава административного правонарушения, внесен в Госдуму группой депутатов от ЛДПР и сенатором Еленой Афанасьевой.

Согласно документу, текст КоАП предлагается дополнить новой статьей 12.38. За нарушение ПДД, выразившееся в опасном вождении, водителей предлагается наказывать штрафом в размере от 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.

В пояснительной записке авторы законопроекта указали, что в интернете часто размещаются видео, на которых владельцы дорогих автомобилей демонстрируют опасную езду.

До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, увеличивающий максимум до 1,5 года срок лишения прав за умышленное сокрытие номерных знаков автомобиля.

Ранее в МВД опровергли поддержку инициативы о снижении нештрафуемого порога превышения скорости.

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