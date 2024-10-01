В России подешевели Evolute i-Space

В России кроссоверы Evolute i-Space обзавелись более дешевой версией. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

В компании рассказали, что вскоре у дилеров появится в наличии гибридный паркетник в новом базовом исполнении «Комфорт». Прежде автомобиль был доступен только в комплектации «Премиум».

Стоимость кроссовера в новой версии стартует от 2,9 млн рублей.

Семиместный кроссовер Evolute i-Space получил в России гибридную силовую установку мощностью 287 л.с. с запасом хода в 1150 км.

Электромотор мощностью 178 л.с. приводит передние колеса в движение, а атмосферный бензиновый мотор 1.5 мощностью 110 л.с. служит для подзарядки тяговой батареи. Суммарная мощность силовой установки — 287 л.с., максимальный крутящий момент — 435 Нм. От высоковольтной зарядной станции подзарядить батарею можно за 4 часа.

На российском рынке автомобиль оснащается аудиосистемой с 12 динамиками, 19-дюймовыми колесными дисками, сиденьями с подогревом и вентиляцией, качественной шумоизоляцией салона. Также Evolute i-Space оснащается встроенным видеорегистратором, камерой кругового обзора, мониторингом слепых зон, а также системой предупреждения о столкновении при движении назад.

Ранее Geely объявила цены на кроссовер Cityray.