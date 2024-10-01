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Стало известно, сколько «Москвичей» купили россияне в сентябре

Продажи автомобилей «Москвич» выросли в сентябре в 1,5 раза

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Продажи автомобилей «Москвич» в сентябре выросли в 1,5 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода.

В сентябре 2024 года продано почти 2,3 тыс. «Москвичей», из них 214 лифтбэков «Москвич 6» и 238 электрических кроссоверов «Москвич 3е». Остальные — бензиновые кроссоверы «Москвич 3».

В сентябре 2023 года автозавод реализовал 1,5 тыс. автомобилей, таким образом продажи «Москвичей» в сентябре 2024 года выросли в 1,5 раза.

С начала 2024 года в России продано более 15,5 тыс. автомобилей «Москвич», из которых более 1,6 тыс. приходится на «Москвич 6» и более тысячи — на кроссоверы «Москвич 3е». Ранее названный план завода по продажам на 2024 год — 27 тыс. машин.

Ранее «Москвич» начал выпускать кроссоверы «Москвич 3» с двухцветным кузовом.

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