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Россиян предупредили об опасностях поиска такси через соцсети

Автоэксперт Шапарин: пользоваться заказанным из соцсети такси опасно

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Заказывать такси через группы в социальных сетях опасно. Об этом сетевому изданию «Абзац» сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Такие поездки, безусловно, являются менее безопасными, поскольку они не находятся в правовом поле, на них не распространяются никакие страховки. Люди, которые хотят таким образом сэкономить, могут внезапно очутиться в лесу, и это будет не самая приятная прогулка. Ты должен понимать, кто тебя везет, какие у этого человека документы и так далее», – заявил изданию Антон Шапарин.

Аналитическое агентство «Прессиндекс» по запросу АНО «Цифровые платформы» выявило масштабную сеть чатов и групп для вызова такси через соцсети. В мессенджере Telegram зарегистрировано 234 группы и 29 чат-ботов для вызова такси, а во «ВКонтакте» – 3,8 тыс. групп для вызова такси и совместных поездок. Эти сообщества стали в несколько раз больше, а в Telegram появились нелегальные каналы-агрегаторы, которые ввели комиссию для водителей.

Граждане стали договариваться о поездках в соцсетях из-за серьезного роста цен на услуги легального такси. По подсчетам Росстата, в июле 2024 года проезд на такси в расчете на 1 км вырос на 26% год к году, до 43,11 руб. Нелегально работающие водители могут предлагать пассажирам цены минимум вдвое ниже, так как они не делятся с агрегатором 20-30% выручки и не платят таксопарку по 2-3 тыс. руб. в день за аренду автомобиля.

Ранее россиянам рассказали о нарастающем дефиците водителей такси.

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