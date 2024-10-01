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Названы 10 российских городов с самыми высокими ценами на ремонт авто

Fit Service: самые высокие цены на ремонт авто зафиксированы в Москве и Казани

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Москва стала лидером рейтинга по стоимости обслуживания автомобиля в России, свидетельствуют результаты исследования международной сети автосервисов Fit Service (есть у «Газеты.Ru»). Средний чек на посещение автосервиса в столице в 2024 году составляет 16,2 тыс. рублей.

В пятерку самых дорогих по стоимости обслуживания машин мегаполисов вошли также Казань (14,8 тыс. руб.), Санкт-Петербург (13,7 тыс. руб.), Краснодар (13 тыс. руб.), Пермь (11 тыс. руб.).

Кроме того, в топ-10 попали Ростов-на-Дону (10,8 тыс. руб.), Волгоград (10,7 тыс. руб.), Уфа (10,1 тыс. руб.), Новосибирск (9,8 тыс. руб.), а также Самара (9,5 тыс. руб.).

Помимо средних чеков, аналитики сети автосервисов изучили и данные по динамике стоимости обслуживания автомобиля в городах России. Показатели за девять месяцев 2024 года сопоставлялись с аналогичным периодом прошлого года.

Самый большой рост средних чеков зафиксирован в Челябинске (+44%), Казани (+41%) и Москве (+35%). В пятерку лидеров вошли также Владивосток (+35%) и Омск (33%).

Ранее стало известно, что цены на ремонт авто в России снова поднимутся к концу года.

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