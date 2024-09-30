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В «Яндексе» заявили, что лишние деньги за такси списывались по техническим причинам

«Яндекс» объяснил технической ошибкой списание лишних денег за такси

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Shutterstock

Сервис »Яндекс Go» (объединяет сервисы такси и доставки) объяснил техническими причинами списание лишних денег у пассажиров такси. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

«В пятницу некоторые пассажиры такси могли заметить, что с их карты списываются лишние средства за несовершенные поездки – это была техническая ошибка, она затронула несколько сотен человек», — сообщили в «Яндекс Go».

В пресс-службе также добавили, что излишне списанные средства в течение выходных были возвращены на карты пользователей. В «Яндекс Go» также принесли извинения пользователям за доставленные неудобства.

Одна из пользователей агрегатора рассказала ранее 360.ru, что агрегатор на протяжении пяти часов списывал у нее с карты по 307 рублей, пока на карте не образовался долг в 17 тыс. рублей. При этом такси она не заказывала.

Ранее на Mazda подали в суд из-за слишком горячего подогрева сидений.

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