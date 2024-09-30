Автобренд Aston Martin заявил об ухудшении продаж

Британский автопроизводитель Aston Martin Lagonda Global Holdings ухудшил прогноз продаж на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Производитель заявил, что за оставшуюся часть 2024 года продаст на 1 тыс. машин меньше, чем ожидалось. Среди причин: перебои с поставками и слабость экономики Китая. В результате объем прибыли окажется чуть ниже 305,9 млн фунтов ($409 млн), зафиксированных в 2023 году.

При этом аналитики ожидали, что данный показатель составит 375 млн фунтов. Также Aston Martin перестал прогнозировать позитивный свободный денежный поток во втором полугодии.

«Внешние факторы в мировой автомобильной промышленности, включая перебои в цепочке поставок и слабый спрос в Китае, теперь влияют на прогноз объемов Aston Martin на оставшуюся часть 2024 года», — пояснили в компании.

До этого Aston Martin представил обновленную версию купе Vantage. Рестайлинг произошел после шести лет выпуска данной модели.

Автомобиль получил более современный дизайн передней части с крупной решеткой радиатора, занимающей большую часть поверхности переднего бампера. Существенно доработано и техническое наполнение. В частности, мощность двигателя V8, который для британских спорткаров поставляет Mercedes-Benz, была увеличена на 153 л.с. и достигла 665 л.с. Мотор получил новые турбокомпрессоры и распределительные валы, а также три новых теплообменника в системе охлаждения и наддува.

Ранее сообщалось, что первый в мире автомобиль с искусственным интеллектом покажут в Китае.