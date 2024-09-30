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Первый в мире автомобиль с искусственным интеллектом покажут в Китае

В Китае представят первый в мире автомобиль с искусственным интеллектом

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XPeng

Китайский автопроизводитель Xpeng начнет 10 октября продажи автомобиля Xpeng P7+, снабженного искусственным интеллектом. Об этом сообщает Autohome.

Согласно официальному заявлению автопроизводителя, Xpeng P7+ станет «первым в мире автомобилем с искусственным интеллектом». Он оснащен аппаратной платформой автономного вождения нового поколения от Xpeng, продажи машины стартуют в четвертом квартале 2024 года.

У Xpeng P7 кузов типа фастбэк с покатой задней частью. Длина автомобиля — 5056 мм, колесная база — 3000 мм. В автомобиле, который снабжен одним электродвигателем, используется литий-железо-фосфатный тяговый аккумулятор. Xpeng P7+ доступен в двух вариантах мощности — 245 и 313 л.с.

Ранее стало известно, что у Jetour появился кроссовер с холодильником в салоне.

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