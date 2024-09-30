Выяснилось, зачем на шинах делают протектор елочкой

Автолюбители называют направленный симметричный рисунок шин «елочкой» или скандинавским. У рисунка подобного типа есть ряд преимуществ при использовании в суровых зимних условиях. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (шинный кластер «Кордиант») Алексея Стасюка.

«Во-первых, направленные шины отлично отводят снег и ту самую снежную кашу из пятна контакта шины с дорогой — за счет широких канавок и их продуманной конфигурации.

Кроме того, при движении по скользким покрытиям на таких шинах автомобиль лучше ускоряется и, что еще важнее, эффективнее тормозит, так как длина рабочих кромок и ламелей, которыми шина «цепляется» за дорогу, в случае скандинавской конфигурации рисунка, выше.

До этого технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что диски за зиму покрытые внутри слоями грязи невозможно правильно отбалансировать.

«Колеса с кусками налипшей грязи невозможно правильно отбалансировать. Даже 5-10 грамм грязи на колесе, неразличимые глазом, могут стать причиной такой проблемы, как биение руля на скорости. А впоследствии из-за вибрации может выйти из строя какой-либо связанный узел подвески», — сказал автоэксперт.

Диски и шины должны быть чистыми и снаружи, и внутри. Привести их в надлежащий вид лучше всего сразу после того, как вы сняли колеса и приготовили их для хранения. Самое идеальное, это иметь второй комплект, пояснил специалист.

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