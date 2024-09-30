Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие автомобили предпочитают россияне

Доцент Тимофеев: россияне предпочитают белые и черные автомобили

close
Shutterstock/FOTODOM

На рынке подержанных автомобилей модели нейтральных оттенков пользуются гораздо большим спросом у россиян. Таким мнением с Aif.ru поделился доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

«Все-таки самые популярные цвета машин в России — белый и черный <...> И этому факту есть вполне практическое объяснение: машину с белым цветом на вторичном рынке продать гораздо легче, чем серую, малиновую или пурпурную».

Также он отметил, что большинство жителей РФ предпочитают кроссоверы, поскольку они обладают высокой проходимостью в неблагоприятных погодных условиях.

До этого в России в продажу поступил новый кросс-хетчбэк Sandero Stepway под маркой Dacia.

Модель с 1,0-литровым бензиновым мотором и «механикой» предлагают приобрести за 2,4 млн рублей. В Европе цена Sandero Stepway составляет €19 тыс. (2 млн рублей по курсу).

По словам продавца, у Dacia есть русификация меню, светодиодная оптика, легкосплавные диски, набор систем активной безопасности, электрорегулировка зеркал, кондиционер и круиз-контроль.

Ранее был назван самый безопасный китайский пикап.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами