Стало известно, какие автомобили предпочитают россияне

На рынке подержанных автомобилей модели нейтральных оттенков пользуются гораздо большим спросом у россиян. Таким мнением с Aif.ru поделился доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

«Все-таки самые популярные цвета машин в России — белый и черный <...> И этому факту есть вполне практическое объяснение: машину с белым цветом на вторичном рынке продать гораздо легче, чем серую, малиновую или пурпурную».

Также он отметил, что большинство жителей РФ предпочитают кроссоверы, поскольку они обладают высокой проходимостью в неблагоприятных погодных условиях.

До этого в России в продажу поступил новый кросс-хетчбэк Sandero Stepway под маркой Dacia.

Модель с 1,0-литровым бензиновым мотором и «механикой» предлагают приобрести за 2,4 млн рублей. В Европе цена Sandero Stepway составляет €19 тыс. (2 млн рублей по курсу).

По словам продавца, у Dacia есть русификация меню, светодиодная оптика, легкосплавные диски, набор систем активной безопасности, электрорегулировка зеркал, кондиционер и круиз-контроль.

Ранее был назван самый безопасный китайский пикап.