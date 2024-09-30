Названы пять самых популярных моделей «АвтоВАЗа»

В период с января по август 2024 года самой востребованной моделью российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» стала Lada Granta. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто», предоставленном «Газете.Ru».

Отмечается, что модель Granta заняла 9,2% от общего спроса на новые автомобили. На второй строчке оказалась Niva Legend с долей 5,6%. Также в топ-3 вошла Vesta с показателем 5,3%. Замыкают «пятерку» самых популярных моделей Niva Travel (1,8%) и Vesta Cross (1,4%). При этом последняя показала наиболее значительный рост спроса — интерес к ней увеличился почти в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Рост спроса на ряд моделей ВАЗ демонстрирует высокий интерес покупателей к автомобилям Lada. В данном сегменте у бренда минимальная конкуренция — альтернативы в основном представлены новыми бюджетными седанами китайского производства или автомобилями с пробегом», — пояснил руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артем Хомутинников.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» реализовал в августе 38,2 тыс. автомобилей, что на 15% больше, чем в июле.

В августе было продано 11,5 тыс. Lada Vesta, что почти на 73% больше, чем в том же месяце 2023-го. С начала года в России реализовано 84,2 тыс. Vesta.

Также за август продано 1,5 тыс. Lada Largus (универсалов и грузовых фургонов). Lada Granta за месяц разошлась тиражом 16,7 тыс. машин, также россияне купили 3,7 тыс. внедорожников Lada Niva Legend и 4,2 тыс. Lada Niva Travel.

Ранее «АвтоВАЗ» начал красить обновленные Lada Niva Bronto в новый цвет.