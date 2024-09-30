У Красной площади перекроют движение и введут ограничения

Движение на нескольких улицах в районе Красной площади в центре Москвы временно закроют в понедельник, 30 сентября. Ограничения введут в связи с проведением мероприятия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент транспорта.

По информации ведомства, движение закроют в понедельник с 14:00 до окончания мероприятия. Машины не смогут проехать по улицам Ильинка и Варварка, в районе дома №5 по Красной площади. С 00:01 30 сентября до окончания мероприятия также запретили парковку в этом районе.

На сайте транспортного комплекса Москвы уточнили, что ограничения движения связаны с проведением международного форума.

В минувшую среду, 25 сентября, автомобильная авария парализовала движение на ТТК в Москве. Отмечалось, что движение транспорта осуществлялось по трем полосам из пяти. Наблюдалась пробка длиной 5,3 км. В ведомстве автомобилистов призвали искать пути объезда проблемного участка дороги.

Ранее россиянам рассказали, что категорически запрещено делать в дорожных заторах.