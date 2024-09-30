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Россиянам рассказали, на сколько подорожали услуги автосервисов за год

Т–Ж: средний чек на услуги автосервисов за год вырос на треть

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

В России средний чек на услуги автосервисов в августе 2024 года по сравнению с августом 2023 года вырос на 31%, говорится в исследовании Т–Ж (есть у «Газеты.Ru»).

«Спрос на услуги автосервисов остается стабильным, несмотря на рост цен. Средний чек в автосервисах в августе 2024 года составил 6,6 тыс. рублей, что на 31% больше, чем год назад. Резкое подорожание наблюдалось с осени 2023 года. Стоимость обслуживания в сервисе зависит от сезона: зимой средний чек выше, а летом — ощутимо ниже», — отмечается в исследовании.

По данным сервиса, большинство автомобилей на российских дорогах имеют внушительный стаж: почти 70% — старше 10 лет, а средний возраст легкового автопарка — 15,2 года. На текущий ремонт автомобилей 39% владельцев тратят 10-30 тыс. рублей в год, еще 30% — от 30 до 50 тыс. рублей.

Кроме того, автовладельцы стали больше тратить на запчасти. В конце лета 2023 года средний чек на покупку автозапчастей составлял 3,9 тыс. рублей, в августе 2024 года — 4,7 тыс. рублей (плюс 12,5%).

Также выросла стоимость заправки автомобиля топливом: в августе 2024 года средний чек на заправку составил 1,2 тыс. рублей, что на 9% выше, чем год назад.

Ранее сообщалось, что цены на ремонт автомобилей в России снова поднимутся к концу года.

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