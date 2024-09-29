Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Камнями разбили окна»: житель Кубани рассказал, как спас пассажиров из горящего автобуса

Житель Кубани помог выбраться пассажирам автобуса, который загорелся после столкновения с фурой

Пассажиры загоревшегося под Краснодаром автобуса выбирались через окна, которые помогли разбить очевидцы ДТП. Об этом «Газете.Ru» рассказал житель Кубани Никита, который участвовал в спасательной операции.

«Мы с семьей ехали по трассе в сторону Краснодара, и, можно сказать, на наших глазах это все произошло. Увидел небольшой разгорающийся огонек, остановился на обочине, побежал помогать пассажирам. Огонь разгорался со стороны пассажирских дверей. Я и еще несколько человек подбежали, начали разбивать окна с левой стороны автобуса. Люди тоже изнутри пытались разбить, но, видимо, темно было и смог, и они не могли найти там аварийные средства, чтобы окна разбить. Мы камнями разбили окна, изнутри пассажиры их выдавили и начали эвакуироваться, выпрыгивать. Кто повыпрыгивал, помогли им отойти от автобуса. Потом я подпрыгнул, посмотрел, что в салоне никого нет. Огонь уже сильно разгорелся, был просвет, то есть через окна были видны спинки сидений, и силуэтов человеческих больше не было. Дальше уже отдалились от автобуса с фурой. Очень сильно разгорелся огонь, и начали взрываться покрышки», — рассказал Никита.

По его словам, спасенные пассажиры и очевидцы сразу же отошли на безопасное расстояние, водители отогнали свои автомобили от места ДТП.

«Среди пассажиров были и дети. Все на ногах стояли. Я убедился, что все в порядке, уже вроде никому ничего не угрожает. Мы сели в машину с семьей и в объезд поехали домой», — добавил Никита.

29 сентября в станице Старокорсунская фура и автобус столкнулись лоб в лоб на местной трассе. Оба транспортных средства загорелись.

По данным Telegram-канала «112», автобус следовал по маршруту Краснодар — Ставрополь. На борту находились 49 пассажиров. На данный момент пожар удалось локализовать.

Telegram-канал Baza сообщает, что в автобусе находились болельщики ставропольского гандбольного клуба «Виктор». Сегодня у команды был матч с краснодарским СКИФом.

Ранее в Свердловской области грузовик столкнулся с микроавтобусом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами