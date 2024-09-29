«Камнями разбили окна»: житель Кубани рассказал, как спас пассажиров из горящего автобуса

Пассажиры загоревшегося под Краснодаром автобуса выбирались через окна, которые помогли разбить очевидцы ДТП. Об этом «Газете.Ru» рассказал житель Кубани Никита, который участвовал в спасательной операции.

«Мы с семьей ехали по трассе в сторону Краснодара, и, можно сказать, на наших глазах это все произошло. Увидел небольшой разгорающийся огонек, остановился на обочине, побежал помогать пассажирам. Огонь разгорался со стороны пассажирских дверей. Я и еще несколько человек подбежали, начали разбивать окна с левой стороны автобуса. Люди тоже изнутри пытались разбить, но, видимо, темно было и смог, и они не могли найти там аварийные средства, чтобы окна разбить. Мы камнями разбили окна, изнутри пассажиры их выдавили и начали эвакуироваться, выпрыгивать. Кто повыпрыгивал, помогли им отойти от автобуса. Потом я подпрыгнул, посмотрел, что в салоне никого нет. Огонь уже сильно разгорелся, был просвет, то есть через окна были видны спинки сидений, и силуэтов человеческих больше не было. Дальше уже отдалились от автобуса с фурой. Очень сильно разгорелся огонь, и начали взрываться покрышки», — рассказал Никита.

По его словам, спасенные пассажиры и очевидцы сразу же отошли на безопасное расстояние, водители отогнали свои автомобили от места ДТП.

«Среди пассажиров были и дети. Все на ногах стояли. Я убедился, что все в порядке, уже вроде никому ничего не угрожает. Мы сели в машину с семьей и в объезд поехали домой», — добавил Никита.

29 сентября в станице Старокорсунская фура и автобус столкнулись лоб в лоб на местной трассе. Оба транспортных средства загорелись.

По данным Telegram-канала «112», автобус следовал по маршруту Краснодар — Ставрополь. На борту находились 49 пассажиров. На данный момент пожар удалось локализовать.

Telegram-канал Baza сообщает, что в автобусе находились болельщики ставропольского гандбольного клуба «Виктор». Сегодня у команды был матч с краснодарским СКИФом.

Ранее в Свердловской области грузовик столкнулся с микроавтобусом.