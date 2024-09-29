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В Хабаровске мужчина попался на трех кражах и совершил четвертую

МВД: в Хабаровске мужчина попался на трех кражах из авто и совершил четвертую

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Axel Heimken/dpa/Global Look Press

В Хабаровске мужчина попался на трех кражах из автомобилей и был задержан после четвертой, уже находясь под подпиской о невыезде. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».

В августе в отношении злоумышленника возбудили три уголовных дела за краж из иномарок, однако он продолжил свою деятельность, повредив еще несколько автомобилей, откуда он выносил кредитные карты, солнцезащитные очки, наличные средства и другие ценности. Один из потерпевших сообщил о краже травматического пистолета. После очередной череды краж мужчина был заключен под стражу.

До этого число краж и угонов авто в столице сократилось на 20%. За период с января по август 2024 года было зарегистрировано 380 таких инцидентов.

Глава ведомства Максим Ликсутов заявил, что благодаря комплексам фотовидеофиксации ЦОДД число краж и угонов автомобилей в столице с 2012 года стало меньше в 19 раз.

Ранее в Москве прохожий остановил вора, который украл сумку с 46 млн рублей из авто.

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