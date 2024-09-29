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В США хотят запретить большие пикапы и внедорожники

В США намерены ограничить максимальный размер внедорожников и пикапов

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Nissan

Правительство США намерено ограничить размер пикапов и внедорожников из-за опасности для пешеходов. Об этом сообщает Motor biscuit. Соответствующий законопроект представил Конгресс.

В рамках инициативы предлагается ввести федеральные стандарты высоты и обзорности для защиты пешеходов. Их должна установить Национальная администрация безопасности дорожного движения.

Портал отмечает, что за последние годы автомобили в стране в среднем стали на 25 см длиннее, на 20 см выше и примерно на 450 кг тяжелее.

Также на сегодняшний день на внедорожники и пикапы приходится три четверти дорог в США.

До этого китайская компания Haval со второй попытки вывела на домашний рынок новое поколение внедорожника H9.

Длина автомобиля — 5070 мм, колесная база — 2850 мм. Максимальный дорожный просвет составляет 224 мм. Судя по официальным изображениям, очевидной разницы в дизайне между китайской версией автомобиля и моделью для других стран нет. Спереди по-прежнему можно увидеть решетку радиатора, украшенную толстыми горизонтальными хромированными полосами со встроенным в нее логотипом бренда Haval. Не изменилась форма и квадратных фар с круглыми светодиодными дневными ходовыми огнями.

Ранее была названа стоимость содержания УАЗ Hunter.

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