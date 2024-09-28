В Китае машины получат первый в мире автопилот для бездорожья

В Китае создадут первую в мире систему автопилота для бездорожья. Об этом сообщает carnewschina.com.

Разработкой технологии занимаются китайские BYD и Huawei. Впервые автопилотом для бездорожья оснастят Fang Cheng Bao Bao 8.

Отмечается, что разработка будет основываться на версии интеллектуального вождения Huawei ADS 2.0, которая позволяет самостоятельно ездить без карт, предотвращать ДТП и парковаться даже без водителя внутри.

До этого компании GAC и Huawei показали совместно разработанный автомобиль Trumpchi 1 Concept. Длина концепта составляет 5100 мм, а колесная база — 3000 мм. Диаметр колесных дисков — 21 дюйм. В оснащение вошел автопилот Qiankun ADS третьего поколения: он способен провести автомобиль по городским улицам, умеет распознавать различные препятствия и самостоятельно парковать автомобиль.

Запас хода серийного автомобиля на базе концепта Trumpchi 1 Concept составит 300 км. Машина получит 800-вольтовую систему и батарею емкостью 56 кВт.ч.

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