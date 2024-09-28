В Москве случилась массовая авария, движение парализовано

В столице на Живописном мосту, который проходит через Москву-реку, произошло ДТП с несколькими авто. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Живописном мосту столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

В результате аварии движение оказалось затруднено на 2,5 км. В Дептрансе посоветовали искать пути объезда.

До этого на севере Москвы произошло жесткое ДТП с двумя автобусами. По информации столичной Госавтоинспекции, на 2-м Боткинском проезде в районе дома 5 водитель автобуса совершил столкновение с другим автобусом, который начал движение от остановки общественного транспорта. В результате аварии трое пассажиров автобуса с различными травмами были госпитализированы.

26 сентября сообщалось, что в Москве мужчина стал на время регулировщиком и разрулил автомобильную пробку, образовавшуюся на Сущевском валу.

Ранее на МКАД произошло массовое ДТП.