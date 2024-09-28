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Стало известно, когда автомобили Avatr появятся в России

В Белоруссии автобренд Avatr дебютирует в 2025 году

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Avatr

Автобренд премиальных электрокаров Avatr, созданный Changan, Huawei и CATL, дебютирует в Белоруссии в 2025 году. Об этом стало известно главному редактору av.by Дмитрию Макаревичу.

Отмечается, что электрокары появятся в Белоруссии чуть позже автомобилей Changan. Первой моделью на рынке республики станет Avatr 11.

Кроссовер Avatar 11 построен на модульной платформе EP1. По размерам он близок к модели BMW X6: длина — 4880 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1601 мм, колесная база — 2975 мм. У кроссовера безрамочные двери, а также камеры вместо зеркал заднего вида. В салоне на передней панели установлен большой экран мультимедийной системы, все кнопки — сенсорные. Также автомобиль оборудован адаптивным круиз-контролем с функцией «автопилота».

Ожидается, что после дебюта в Белоруссии в следующем году машины Avatr станут довольно быстро появляться и на российском рынке.

До этого сообщалось, что в Китае начались продажи среднеразмерного кроссовера Avatr 07.

Внешне модель отличается узкими светодиодными фарами и фонарями, массивными бамперами, камерами вместо боковых зеркал. Кроме того, в оснащение машины входит панорамная крыша. В салоне основные материалы отделки — дерево и кожа. Также у автомобиля есть автопилот. Трехспицевый руль у Avatr 07 овальной формы.

Длина Avatr 07 составляет 4825 мм. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 338 л.с. Более мощной версии положена двухмоторная силовая установка суммарной отдачей 590 л.с. Также будет доступна гибридная версия с бензиновым двигателем и двумя электромоторами.

Ранее в России начались продажи нового кроссовера Skoda по низкой цене.

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