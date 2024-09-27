Внука Пугачевой оштрафовали на 41 тыс. руб. за парковку Lexus

Суд в Москве оштрафовал внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова на 41 тыс. рублей за неоплату парковки, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, до отъезда в США Никита Пресняков жил в Варсонофьевском переулке в центре Москвы. Там же он парковал свой автомобиль Lexus с октября 2019 года по сентябрь 2022 года, но не оплачивал парковку. Сумму задолженности с Преснякова пришлось взыскивать через суд. Его решением Пресняков обязан выплатить 41 тыс. рублей.

Никита Пресняков — российский актер кино, телевидения и дубляжа, сын дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте и певца Владимира Преснякова-младшего. Он родился в 1991 году.

До этого стало известно, что в Москве расширят эксперимент с динамическим ценообразованием на платные парковки. Его проведут с 1 ноября на пяти улицах города.

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