Большинство россиян готовы поменять автомобиль только из-за полного износа

Большинство россиян готовы рассмотреть вопрос о смене автомобиля по причине выработки его ресурса. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на результаты опроса 3 тыс. респондентов.

Самым популярной причиной для смены автомобиля опрошенные назвали выработку его ресурса — этот вариант выбрали более 29% респондентов. Сменить автомобиль из-за того, что пришел срок его продажи по приемлемой цене, готовы почти 24% автомобилистов. Купить новую машину, потому что старая надоела, готовы более 18% опрошенных.

Те же 18% готовы рассмотреть покупку новой машины из-за появления на рынке новых, более интересных моделей. Из-за изменения потребностей, связанных с появлением семьи, дачи или хобби, готовы купить новый автомобиль более 16% респондентов. При этом участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответов.

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