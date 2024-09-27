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Рогозину ответили из Минпрома после жалобы «на отвратительное качество УАЗа»

Рогозин сообщил об ответе Минпрома после жалобы на качество УАЗа на СВО

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«УАЗ»

На УАЗе введут жесткие меры режима приемки автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Дмитрий Рогозин, до этого раскритиковавший продукцию Ульяновского автозавода.

»Минпромторг России мгновенно отреагировал на это сообщение. Мне позвонил сегодня один из заместителей федерального министра и подробно рассказал, как Ульяновский автозавод собирается решить вопрос замены попавших под санкции иностранных комплектующих для этих машин. Назвал сроки окончания работ по импортозамещению, а пока вопрос технически не решен, подтвердил ввод жесткого режима приемки изделий автопредприятия и развертывания у нас в зоне спецоперации сервисных центров», — написал он в своем посте.

25 сентября Дмитрий Рогозин раскритиковал качество автомобилей марки УАЗ, которые поставляются на СВО. Он заявил о бракованных машинах, у которых отваливаются различные детали. Также он предложил директору и технологам завода приехать на СВО и разобраться с причинами брака автомобилей УАЗ.

До этого стало известно, что производящая бронеавтомобили семейств «Тайфун» и «Ахмат» компания «Ремдизель» собирается выпустить легкий броневик по запросу иностранных заказчиков.

Также АО «Ремдизель» завершило импортозамещение автомобиля «Тайфун-К53949». Машина получила название «Феникс». Бронеавтомобиль «Тайфун-К53949» способен перевозить 10 человек, включая экипаж. Полноприводная машина весит почти 14 тонн. Она способна развивать скорость до 100 км/час. Запас хода составляет 800-850 км. Кузов способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов.

Ранее сообщалось, что в России наладят выпуск обновленных бронеавтомобилей «Ахмат».

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