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Сотрудницу «АвтоВАЗа» оштрафовали по делу о разглашении коммерческой тайны

Инженера-конструктора «АвтоВАЗа» оштрафовали за разглашение коммерческой тайны

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Приговор инженеру-конструктору «АвтоВАЗа» Елене Лыловой, признанной решением Автозаводского районного суда Тольятти виновной в разглашении коммерческой тайны, оставлен в силе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на УФСБ по региону.

«Как выяснили следователи, Елена Лылова предоставила посторонним лицам сведения, составляющие коммерческую тайну, что нанесло предприятию ущерб в размере 5,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщину оштрафовали на 300 тыс. рублей с запретом на осуществление работ с защищаемой законом информацией сроком на 1 год.

До этого стало известно, что в Тольятти руководителя отдела по персоналу и охране труда ООО «Лада Спорт» и сотрудницу бухгалтерии ОАО «АвтоВАЗ» подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, сообщницы фиктивно трудоустроили в «Лада Спорт» трех работников. С сентября 2017 по декабрь 2023 года на находившиеся в распоряжении женщин карты трудоустроенных перечислялась заработная плата. Подельницы снимали деньги и распоряжались ими по собственному усмотрению. Общая сумма похищенных средств превысила 8 млн рублей.

Кроме того, в Москве суд вынес приговор немецкому инвестору Ральфу Новаку за хищение акций каршеринговой компании BelkaCar.

Судья приговорил инвестора к пяти годам лишения свободы. Второму фигуранту Ильнуру Азмуханову назначили четыре года колонии со штрафом в 500 тысяч рублей. Иск потерпевшего удовлетворен частично на 393 млн рублей.

Ранее сообщалось, что мошенник подделал голос главы Ferrari и попытался украсть деньги компании.

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