На МКАД произошло массовое ДТП, движение затруднено

В Москве на внешней стороне МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«На внешней стороне 22 км МКАД (в районе съезда №24) столкнулись несколько автомобилей», — сказано в сообщении.

Как заявили в дептрансе, на месте аварии работают городские оперативные службы. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, заняты две полосы.

Накануне на севере Москвы произошло жесткое ДТП с двумя автобусами. По информации столичной Госавтоинспекции, на 2-м Боткинском проезде в районе дома 5 водитель автобуса совершил столкновение с другим автобусом, который начал движение от остановки общественного транспорта. В результате аварии трое пассажиров автобуса с различными травмами были госпитализированы.

26 сентября сообщалось, что в Москве мужчина стал на время регулировщиком и разрулил автомобильную пробку, образовавшуюся на Сущевском валу.

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