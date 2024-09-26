Россиянам назвали семь процедур для автомобиля с большим пробегом

Автомобили, чей пробег переступил рубеж в 300 тыс. км, нуждаются в тщательном техническом осмотре. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

«300 тыс. км — это в современных реалиях нередкий пробег. Если история автомобиля известна, то можно продолжить обслуживать его по регламенту. Когда машина на момент покупки уже имела такой пробег, то лучше сделать расширенное ТО», — рассказал Тимашов.

Эксперт напомнил, что почти все ТО делятся на малые и расширенные. В первом случае регламентной замене подлежат масло и фильтры: воздушный, салонный и моторный. При расширенном варианте обслуживания к этому списку добавляются топливный фильтр, свечи зажигания, масло в АКП и мостах. Также в плановую замену нередко входят ремень навесного оборудования и ремень ГРМ с роликами.

«При большом пробеге необходимо обратить внимание на тормозную систему, наличие течей в ДВС и трансмиссии. Кроме того, нужно провести комплексный осмотр ходовой, приборов, освещения и кузова», — отметил Тимашов.

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