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Названа дата продаж полноприводной «Газели NN»

Авто Mail: ГАЗ запустит продажи полноприводной «Газели 4×4 NN» в 2025 году

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Горьковский автомобильный завод

Российский производитель ГАЗ собирается открыть продажи полноприводного автомобиля «Газель 4×4 NN» в 2025 году. Об этом сообщает «Авто Mail.ru» со ссылкой на источник на заводе.

«Газель 4×4 NN» будет отличаться от «Соболя 4×4 NN» увеличенной на 14 сантиметров колесной базой, а задний свес кузова будет длиннее на полметра. Кроме того, для полноприводной «Газели» будут доступны разные варианты задней ошиновки — односкатная и двускатная», — заявил источник.

Новинка будет доступна в разных типах кузова: комби, микроавтобус, цельнометаллический фургон, грузовичок с бортовой платформой, а также как отдельное шасси. Управлять автомобилем можно будет с удостоверением для «легковушек».

«Газель 4×4 NN» получила двухлитровый дизельный мотор а 149 л.с. и шестиступенчатую коробку передач.

До этого дилеры автопроизводителя ГАЗ начали продажи новой версии модели «Газель NN» с односкатными задними колесами.

Отмечается, что односкатная машина лучше маневрирует, у такой версии меньше расход топлива. Кроме того, из-за меньшей ширины колесных арок увеличивается полезный объем кузова. Автомобиль отличается увеличенным задним свесом. Также у такой модификации задние двери могут открываться на угол 270 градусов. Автомобили оснащаются дизельными моторами мощностью 150 л.с. и шестиступенчатыми механическими коробками передач.

Ранее стало известно, что дешевый китайский кроссовер под маркой Chevrolet провалил краш-тесты.

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