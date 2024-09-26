Россиянам рассказали, превратится ли Zeekr в «кирпич» в России

Ввезенные в Россию по схеме «серого» ввоза автомобили Zeekr невозможно заблокировать в России. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель отдела продаж компании Rucars Владислав Захаров. По его словам, удаленно важные обновления электронных блоков не устанавливаются, а официальных дилеров Zeekr в РФ нет.

«Существует два типа обновлений: дистанционный через мобильный Интернет и их в месяц бывает много, а также в специализированных официальных дилерских центрах. Машины во всех странах считаются средством повышенной опасности, поэтому очень серьезные обновления (как отключение от мастер-аккаунта) производятся именно у дилеров», — объяснил в беседе с «Газетой.Ru» Захаров.

По его словам, только у дилера возможно перепрошить блоки управления двигателем, различные системы безопасности и тормоза. Удаленная блокировка автомобиля подвергает опасности водителя и пассажиров, которые находятся в салоне во время движения, поэтому дистанционно из Китая такие манипуляции с автомобилем делать никто не будет, сказал Захаров.

Сейчас у автомобилей Zeekr в России есть только ограничение по работе фирменного приложения. Раньше в нем можно было увидеть местоположение машины, включить обогрев, вентиляцию, открыть или закрыть автомобиль. Сейчас этот сервис не работает, однако есть решения и на этот случай, подчеркнул эксперт.

В июне сообщалось о том, что компания Zeekr решила бороться с незаконно экспортированными машинами из Китая. Автопроизводитель планирует удаленно отключать электрокары, которые изначально предназначались для использования на территории Китая, но были ввезены из страны для продажи на рынках других государств.

Ранее стало известно, об официальном выходе Zeekr на российский авторынок.