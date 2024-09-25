Водитель Toyota пытался сбежать с места ДТП на Миусской площади

Прохожие заперли водителя Toyota Camry в машине, чтобы он не сбежал с места ДТП на Миусской площади. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина пытался покинуть авто.

Отмечается, что на номерах Toyota Camry была рамка с надписью «управление делами Президента». Из-за этого многие каналы решили, что речь об автомобиле чиновника. Но на самом деле машина оформлена на частную компанию, занимающуюся перевозками.

Автомобиль Toyota попал сегодня в ДТП в центре Москвы, рядом с РГГУ. Видео опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В аварии есть пострадавшие: травмы получили девушка 25 лет, женщина 40 лет и мужчина. На место прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе врачи скорой помощи.

На кадрах видно, что черный автомобиль Toyota Camry стоит на тротуаре, также видны поваленные деревья. Очевидица сообщила за кадром, что также разбиты две машины.

По предварительным данным, водителю Toyota Camry, устроившему массовое ДТП в центре Москвы на Миусской площади, стало плохо за рулем.

До этого стало известно, что в Великом Новгороде пикап Toyota Hilux врезался в автомобиль ДПС, в результате чего двое сотрудников автоинспекции были госпитализированы.

Инцидент произошел на улице Псковской. 57-летний водитель Toyota Hilux, проезжая регулируемый перекресток на красный свет, столкнулся с патрульным автомобилем «Лада Веста».

В этот момент машина ДПС, за рулем которой находился 29-летний инспектор, спешила на место аварии в Псковском микрорайоне и использовала световые и звуковые сигналы. В результате патрульный автомобиль также попал в ДТП.

Одного из инспекторов удалось извлечь из автомобиля только с помощью специальной техники.

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