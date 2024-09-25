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Названа причина массовой аварии с Toyota Camry в центре Москвы

Mash: водителю Toyota, устроившему ДТП в центре Москвы, стало плохо

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Осторожно, Москва' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал Осторожно, Москва

По предварительным данным, водителю Toyota Camry, устроившему массовое ДТП в центре Москвы на Миусской площади, стало плохо за рулем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В массовом ДТП участвовали минимум пять автомобилей. По предварительной информации, машина влетела в толпу пешеходов. Пострадали минимум четыре человека.

Toyota Camry, водителю которой стало плохо за рулем, принадлежит частной компании из Москвы, утверждает Mash.

Toyota Camry вылетела на тротуар после того, как столкнулась с другим автомобилем, уточняет Telegram-канал Baza.

Ранее в Санкт-Петербурге Hongqi напоролся на доски, которые прошили салон.

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