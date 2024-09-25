Дорожные камеры не смогут отличить электронную сигарету от обычной

В случае введения штрафов за использование электронных сигарет за рулем, дорожным камерам будет трудно отличить их от обычных. Об этом «Газете.Ru» рассказал гендиректор компании «Астралаб» (разрабатывает программное обеспечение для камер ГИБДД и ЦОДД) Сергей Ласкин.

«Можно научить нейросеть определять, что есть сигарета, так же, как мы научили ее определять, что есть телефон в руке. Весь вопрос заключается в том, насколько вероятной будет ошибка. Я думаю, что достоверно и качественно отличить электронную сигарету от обычной будет тяжело. И надеюсь, что эта инициатива — просто запоздалая первоапрельская шутка», — сказал Ласкин.

Когда люди держат в руках телефон, это очень плохо, потому что они отводят взгляд от дороги на экран, но на сигарету никто не смотрит, когда ее курит. С точки зрения безопасности за рулем опаснее обычная зажженная сигарета, которая может упасть, и водитель начнет ее тушить, добавил эксперт. Кроме того, существуют электронные сигареты, которые выглядят как обыкновенные, напомнил он.

«Даже телефон в руке камера отслеживает небезупречно. Камера установлена на улице и смотрит на вас через лобовое стекло, которое может быть загрязнено. Такие нарушения не выявляются в полностью автоматическом режиме», — заключил Ласкин.

О том, что в России планируется ввести штрафы за использование электронных сигарет за рулем, сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее россиянам рассказали, что запрет электронных сигарет за рулем может вызвать рост числа ДТП.