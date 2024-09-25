Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России планируют официально продавать Zeekr и Lyn&Co

No Limits: автомобили Zeekr и Lyn&Co будут продавать в РФ под брендом NordCross

close
autowp.ru' class="item-image" loading="lazy">
SRT/autowp.ru

Автомобили Zeekr и Lyn&Co планируется вывести на российский рынок официально под маск-брендом NordCross. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

Отмечается, что совсем недавно бренд Knewstar анонсировал запуск в продажу автомобиля, в точности копирующего Geely Tugella. Более того, юрлицо Knewstar дистрибутирует в России старый модельный ряд Geely под торговой маркой BelGee (белорусское СП Geely и «БелАЗа»).

Эта же компания создала торговую марку NordCross.

На автомобильные марки Zeekr и Lyn&Co дистрибьютор BelGee уже зарегистрировал доменные имена в сочетании с брендом NordCross: Nordcross-Zeekr и Nordcross-Lynkco.

До этого стало известно, что в 2024 году на российском рынке начнутся продажи двух китайских кроссоверов Soueast. Об этом сообщает пресс-служба Soueast.

Флагманом станет кроссовер Soueast S09 длиной 4900 мм, а ступенькой ниже расположится среднеразмерный Soueast S07 (4700 мм в длину). Заявлено, что оба автомобиля будут иметь семиместный салон, также у них будут версии с полным приводом и классической автоматической коробкой передач. В 2025 году модельный ряд марки будет расширен за счет еще одного паркетника — компактного S06.

Автомобильная компания Soueast основана в 1995 году. Помимо выпуска своих машин, марка производит и продает через свои центры компактные электромобили Chery.

Ранее Omoda опубликовала фото нового автомобиля для России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами