В России планируют официально продавать Zeekr и Lyn&Co

Автомобили Zeekr и Lyn&Co планируется вывести на российский рынок официально под маск-брендом NordCross. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

Отмечается, что совсем недавно бренд Knewstar анонсировал запуск в продажу автомобиля, в точности копирующего Geely Tugella. Более того, юрлицо Knewstar дистрибутирует в России старый модельный ряд Geely под торговой маркой BelGee (белорусское СП Geely и «БелАЗа»).

Эта же компания создала торговую марку NordCross.

На автомобильные марки Zeekr и Lyn&Co дистрибьютор BelGee уже зарегистрировал доменные имена в сочетании с брендом NordCross: Nordcross-Zeekr и Nordcross-Lynkco.

До этого стало известно, что в 2024 году на российском рынке начнутся продажи двух китайских кроссоверов Soueast. Об этом сообщает пресс-служба Soueast.

Флагманом станет кроссовер Soueast S09 длиной 4900 мм, а ступенькой ниже расположится среднеразмерный Soueast S07 (4700 мм в длину). Заявлено, что оба автомобиля будут иметь семиместный салон, также у них будут версии с полным приводом и классической автоматической коробкой передач. В 2025 году модельный ряд марки будет расширен за счет еще одного паркетника — компактного S06.

Автомобильная компания Soueast основана в 1995 году. Помимо выпуска своих машин, марка производит и продает через свои центры компактные электромобили Chery.

Ранее Omoda опубликовала фото нового автомобиля для России.