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До 25% поднялись цены для россиян на импортные автомобили из Южной Кореи

Автоэксперт Рогов: иномарки в Южной Корее подорожали до 25%

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Популярные для ввоза в Россию из Южной Кореи автомобили европейских брендов с начала 2024 года подорожали на 5-25%. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

«В начале года рост цен частично сдерживала благоприятная валютная конъюнктура, сейчас она закончилась. Есть модели, которые подорожали на 20-25% — это относится к BMW 5 Series и X5, также сильно подорожали Volkswagen Jetta, Passat, Tiguan», — рассказал Рогов.

По его словам, в меньшей степени выросли в цене автомобили тех брендов, которые ранее были непопулярны в России — такие как Peugeot или Mini. Они с начала года подорожали максимум на 5-7%.

Помимо изменения валютных курсов, на стоимость подержанных автомобилей в Южной Корее повлиял спрос на те или иные модели со стороны россиян. Местные дилеры поняли, какие автомобили пользуются повышенным спросом для экспорта и сильно подняли цены именно на них, уточнил Рогов.

О том, какие автомобили из Южной Кореи стали дефицитными, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда подорожают подержанные автомобили в России.

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