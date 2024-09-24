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Управделами президента начало закупать Lаda Aura

Управделами президента закупает Lada Aura для обслуживания госслужащих

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Новые Lada Aura скоро появятся у российских госслужащих — осуществлять закупки начало Управление делами президента. Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках мероприятий по импортозамещению и переходу на эксплуатацию отечественных высоколокализованных автомобилей закупаются первые автомобили Lаda Aura, которые будут поставлены в подведомственные Управлению делами президента Российской Федерации автотранспортные учреждения», — сообщили Управделами.

В ведомстве добавили, что новые автомобили будут поставляться для госслужащих, которых транспортом обеспечивает Управделами. Отмечается, что машины закупаются в стандартной комплектации.

До этого cтал известен список оснащения Lada Aura.

Всего для Aura полагается пять фирменных вазовских окрасов кузова: черный «Пантера», белый «Ледниковый», темно-оранжевый «Серенада», серебристый «Платина» и коричневый «Кориандр». Покупатель сможет выбрать из трех вариантов салона: светло-серая кожа, черный из натуральной кожи и комбинация черной ткани и экокожи.

Ранее стало известно, что цена Lada Aura составит от 2,6 млн рублей до 3 и более млн рублей.

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