В России представили новый кроссовер Geely Cityray

Китайская компания Geely представила на российском рынке новый городской кроссовер Cityray. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Пока обнародованы технические данные и названия комплектаций новинки.

Длина кроссовера составляет 4510 мм при колесной базе 2701 мм, а ширина — 1865 мм. Высота автомобиля 1650 мм, а объем багажного отделения Geely Cityray составляет 571 л.

На российском рынке будет представлена переднеприводная версия кроссовера с 1,5-литровым бензиновым двигателем внутреннего сгорания мощностью 147 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Автомобиль будет предлагаться на рынке в комплектациях Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport.

Конкурентами Cityray станут уже популярные в России кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO Max и Changan CS55 Plus.

Стоимость автомобиля, а также дата старта продаж пока не объявлены. Ранее руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев заявил, что Geely Cityray будет стоить от 2,9 до 3,2 млн рублей.

До этого стало известно, что китайская марка GAC выведет бизнес-седан Empow на авторынок России.

В апреле впервые появилась информация о том, что GAC может вывести на рынок РФ свою новинку. В итоге компания приняла положительное решение.

Дебют седана в России ожидается в первом квартале 2025 года. Он оснащается 1,5-литровым турбомотором на 177 л.с. и «роботом» или 2-литровым двигателем на 265 л.с. и АКП с гибридной системой мощностью 238 л.с.

Ранее россиянам рассказали о слабых сторонах подержанного Toyota RAV4.