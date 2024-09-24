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Названа стоимость владения кроссовером Changan CS55 Plus

«Автостат»: за 5 лет затраты на Changan CS55 Plus составят 1,1 млн рублей

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autowp.ru

За пять лет владельцы китайского кроссовера Changan CS55 Plus потратят на его обслуживание 1,1 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, каждый километр на Changan CS55 Plus обойдется в 11,1 рубля. За пять лет сумма составит 1,1 млн рублей. Но это при условии, что пробег за эти 5 лет достигнет 100 тыс. километров, а регионом эксплуатации будет Москва вместе с Московской областью.

Отмечается, что наибольшие затраты на содержание кроссовера Changan CS55 Plus ожидают его владельца в первый год эксплуатации – около 280 тыс. рублей. В остальные 4 года они составят по 200 – 220 тыс. рублей.

В стоимость владения включены страховки ОСАГО, замена шин, ремонт и налоги.

До этого стало известно, что китайская марка GAC выведет бизнес-седан Empow на авторынок России.

В апреле впервые появилась информация о том, что GAC может вывести на рынок РФ свою новинку. В итоге компания приняла положительное решение.

Дебют седана в России ожидается в первом квартале 2025 года. Он оснащается 1,5-литровым турбомотором на 177 л.с. и «роботом» или 2-литровым двигателем на 265 л.с. и АКП с гибридной системой мощностью 238 л.с.

Ранее россиянам рассказали о ресурсе китайских роботизированных коробок.

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