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Суд не стал лишать свободы водителя, сбившего шесть пешеходов в Санкт-Петербурге

Суд в Петербурге не лишил свободы водителя, сбившего 6 пешеходов на тротуаре

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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

Красносельский районный суд в Санкт-Петербурге приговорил к полутора годам ограничения свободы водителя Руслана Гвазаву, который в марте 2023 года сбил на тротуаре шестерых пешеходов. Второй участник этого ДТП, водитель Renault Kaptur Андрей Лахов, получил 1 год ограничения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Лахов вину признал, а Гвазава не признал. Суд назначил наказание: Лахову — 1 год ограничения свободы; Гвазаве – 1,5 года ограничения свободы с запретом на право управления ТС сроком на 2 года», — отмечается в сообщении пресс-службы.

ДТП произошло в Красном Селе (административно относится к Санкт-Петербургу) 17 марта 2023 года на перекрестке проспекта Ленина и улицы Первого Мая. Водитель Renault Kaptur Андрей Лахов, двигаясь на зеленый свет, начал поворачивать налево и создал помеху двигавшемуся в прямом направлении минивэну Ford под управлением Руслана Гвазавы. Заметив помеху, Гвазава, двигавшийся со скоростью 77 км/ч, не смог остановиться, а выехал за пределы проезжей части и сбил шестерых пешеходов. Двоим из них, несовершеннолетним детям, причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее на Дальнем Востоке автовладелец утопил в море купленный автомобиль, не успев поставить его на учет.

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