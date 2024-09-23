Россиянам рассказали об опасности застрявших в протекторе шин камней

Застрявший в протекторе автомобильной шины камень может стать причиной ДТП. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» Алексея Стасюка.

«На дорогах с гравийным покрытием или даже с небольшим наличием камней есть риск получить механическое повреждение шины. На первый взгляд безобидный камень, застрявший в протекторе, может стать причиной взрыва шины и, как следствие, серьезного ДТП», — сказал Алексей Стасюк.

По словам эксперта, камни, которые долго находятся в канавках протектора, со временем могут «протереть» его подканавочный слой до корда. Длительная эксплуатация такой шины может привести к расслоению и преждевременному выходу ее из строя и даже взрыву при движении автомобиля, пояснил эксперт.

До этого собственник и руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев заявил, что причин, по которой автомобиль «ест» резину, может быть несколько.

Одна из них — неправильное давление в шинах. Если давление в шинах слишком низкое или слишком высокое, это может привести к неравномерному износу резины. Недостаточное давление вызывает износ краев шин, тогда как избыточное, наоборот, приводит к износу центральной части.

Кроме того, на неравномерный износ шин оказывает влияние сход-развал. Если он сделан неправильно, это может привести к тому, что покрышки будут изнашиваться быстрее с одной стороны.

Также частые резкие старты, торможения, повороты могут значительно ускорить износ шин, сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что автосервисы столкнулись с нехваткой запчастей из-за роста продаж авто с пробегом.