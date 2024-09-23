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Россияне открыли новый канал поставок европейских, японских и корейских машин из Китая

Ввоз китайских машин через Дальний Восток вырос в пять раз в 2024 году

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

По итогам 8 месяцев 2024 года ввоз автомобилей из Китая в Россию через Уссурийскую таможню вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ.

С января по август 2024 года таможенники на Дальнем Востоке оформили более 6,2 тыс. автомобилей, ввезенных в Россию из Китая частными лицами. Ранее таким путем в Россию поступали в основном машины китайских марок (Chery, Geely и Changan). В августе 2024 года зафиксирован всплеск ввоза автомобилей европейских, корейских и японских марок, которые производятся на китайских заводах. Из 1,6 тыс. машин, оформленных за последний месяц лета, 800 пришлось на эти марки. До этого дальневосточные таможенники фиксировали единичные случаи импорта в РФ таких машин.

Ранее стало известно, почему подорожали китайские автомобили в России.

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