Купе-кроссоверы Knewstar 001 начали поступать к дилерам

Автомобили Knewstar 001 начали поступать российским дилерам. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Автомобиль оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 2.0 л мощностью 200 и 238 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Всего предусмотрено три комплектации. Цена автомобиля — от 3,8 млн рублей.

Knewstar — российский автомобильный бренд, созданный для китайских машин, адаптированных для рынка РФ. Сами машины выпускаются в Харбине.

До этого стало известно, что российским дилерам поступили первые кроссоверы Forthing T5 за 1,95 млн рублей.

Турбомотор 4J15T автомобиля 1.5 выдает мощность 144 л.с. Также среди оснащения — панорамная крыша, климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности и бесключевой доступ. Сиденья с обивкой из искусственной кожи снабжены подогревом. Габариты автомобиля составляют 4545 х 1825 х 1750 мм при колесной базе 2720 мм.

Ранее сообщалось, что выпуск автомобиля Lada e-Largus начнется в конце сентября.