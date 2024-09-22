Администрация Костомукши заявила в полицию на неизвестных, починивших дорогу бетоном

Администрация Костомукши (Карелия) обратилась в правоохранительные органы с заявлением на неизвестных, которые самовольно отремонтировали ямы на дороге жидким бетоном. Об этом сообщается на странице «Костомукшский городской округ» в соцсети «ВКонтакте».

«Заливка бетоном была осуществлена неизвестными лицами. Для их установления и привлечения к ответственности администрацией направлено заявление в правоохранительные органы», — отмечается в сообщении.

В администрации округа также отметили, что дорога ремонтировалась в рамках муниципального контракта подрядной организацией струйно-инъекционным методом.

Фотографии с залитыми бетоном ямами опубликовал Telegram-канал «Костомукшский дворик».

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