В 450 тыс. Chevrolet, Cadillac и GMC обнаружена опасная неисправность тормозов

Концерн General Motors в США отзовет для ремонта около 450 тыс. автомобилей 2023-2024 модельного года из-за проблем с контрольной лампой низкого уровня тормозной жидкости. Об этом сообщает Reuters.

Отзывная кампания распространится на пикапы Chevrolet Silverado 1500 2023 модельного года, GMC Sierra 1500, внедорожники Chevrolet Tahoe 2023 и 2024 года, Suburban, а также GMC Yukon и Yukon XL, Cadillac Escalade и Escalade ESV.

Национальное агентство по безопасности дорожного движения США выяснило, что программное обеспечение модуля управления тормозами может не включить индикатор падения уровня тормозной жидкости при ее утечке. Не обнаруженная вовремя утечка приведет к отказу тормозов. В ходе ремонта специалисты загрузят в автомобили новое программное обеспечение.

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