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«От испуга дернул руль»: очевидец рассказал, как погиб подросток на квадроцикле, уходивший от погони ДПС

Житель Татарстана заявил, что подросток на квадроцикле врезался в сотрудника ДПС от испуга

В Татарстане подросток на квадроцикле столкнулся с сотрудником ДПС, устроившим за ним погоню, из-за того, что мальчик испугался и дернул руль. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец ДТП Геннадий.

«Я застал секунд десять до момента столкновения. Один сотрудник ДПС обогнал парня и тормозил спереди. Второй сотрудник прижимал сбоку, в итоге произошло столкновение. Сотрудник ДПС упал вместе с мотоциклом, а мальчика выбросило с квадроцикла. Я сразу остановился, подбежал к мальчику, он сделал несколько вдохов и, видимо, скончался. На мальчике был шлем с камерой. Скорость около 50. [Сотрудники ДПС] тоже подбежали к нему, сообщили о случившемся по рации. Видно было, как он дышит, но длилось это минуту. Выглядело так, что мальчик от испуга дернул руль и столкнулся с сотрудником», — сказал он.

По словам мужчины, на обратном пути на месте происшествия он пообщался с родственниками погибшего — родители мальчика были в шоке от случившегося.

«Мы уехали, позвонили в 112. Я был с ребенком маленьким, поэтому не мог там оставаться. Несколько машин остановилось. На обратном пути сам подъехал, оставил свой номер следователю и родителям мальчика. [Родители были] в шоковом состоянии. Мать сидела в машине. Общался я, видимо, с сестрой старшей», — добавил он.

21 сентября Telegram-канал Baza сообщил, что 13-летний подросток разбился на квадроцикле на трассе в Татарстане, пытаясь уйти от полицейской погони.
Школьника на транспорте без номерного знака заметили на заправке — полицейский подъехал к мальчику, но тот попытался уехать.

После этого два сотрудника Госавтоинспекции на мотоциклах устроили за ним погоню. При этом на требования остановить квадроцикл подросток не реагировал и проехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке.

В ходе погони на трассе Казань — Оренбург — Боровое Матюшино один из мотоциклов полиции столкнулся с квадроциклом. Школьник не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Мальчик не выжил.

Telegram-канал 112 уточнял, что погибший был сыном местного крупного бизнесмена Марата Фахрутдинова, который занимается строительством и недвижимостью.

Ранее в правительстве Нижегородской области рассказали о смерти замминистра в аварии.

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