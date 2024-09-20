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Менеджер автосалона предложил клиенту согнуть рычаг КП Lada Niva

Покупателю Lada Niva предложили согнуть рычаг КП, чтобы он не упирался в панель

Менеджер автосалона предложил покупателю согнуть рычаг переключения внедорожника Lada Niva Legend, чтобы он не упирался в центральную консоль. Видео опубликовал Telegram-канал «Москва Live».

«Ручка бьет панель и передача не подключается, то же самое и третья — тын! Менеджер говорит: фигня, нужно рычаг здесь немножко согнуть, люди так делают», — говорит покупатель.

Судя по видео, на трехдверной Lada Niva Legend установлена современная мультимедиа, габариты которой не позволяют корректно переключать передачи. В штатной же комплектации предусмотрена лишь аудиоподготовка и антенна. Кроме того, центральная консоль показанного в видео автомобиля, скорее всего, доработана в самом салоне, так как отличается от стандартной.

До этого стало известно, что владельцы Lada Vesta и XRay начали устанавливать на свои машины дефлекторы обдува от автомобилей Volkswagen Passat для улучшения микроклимата в салоне.

Для доработки конструкции своего автомобиля автор идеи приобрел специальные гофры, а также дефлекторы обдува задних пассажиров от Volkswagen Passat B8.

После монтажа дефлекторов, поток воздуха можно направлять на тело или лицо. Кроме того, кондиционер стал лучше охлаждать воздух в задней части машины.

Ранее сообщалось, что у Lada Vesta нашли серьезный дефект лобового стекла.

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