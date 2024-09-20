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В Москве самокатчика оштрафовали за езду по встречной полосе на МКАД

В Москве водитель самоката устроил заезд по встречке на МКАД

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Телеграм-канал «Москва 24»

В Москве водитель самоката проехался по встречной полосе на МКАД. Видео опубликовал Telegram-канал «Москва 24». В столичном дептрансе прокомментировали инцидент.

«Нарушитель двигался на электросамокате по автодороге и подверг опасности свою жизнь и жизни водителей и пассажиров. Подобные действия недопустимы и крайне опасны. Каждый нарушитель понесет заслуженное наказание», — отметили в ведомстве.

Аккаунт пользователя нашли. Мужчину оштрафовали на 5 тыс. рублей и заблокировали в сервисе.

До этого Дептранс Москвы отправил письмо сервисам аренды, в котором предлагается увеличить штрафы за езду вдвоем на самокате и передачу руля детям до 100 тысяч рублей.

Поводом для письма стало популярное в сети видео, на котором пара в Москве едет вдвоем на электросамокате вместе с ребенком за спиной по Третьему транспортному кольцу. По данным ведомства, нарушителей нашли по камерам и номеру транспорта. Им выписан штраф, также дело находится на контроле прокуратуры.

На опубликованных в сети кадрах видно, что сумку с ребенком на спине везет мужчина. При этом же он управляет электросамокатом, хотя спереди стоит его спутница, которая загораживает ему вид на дорогу. Пару уже заблокировал сервис по аренде самокатов.

Ранее появилось видео, как пес-самокатчик мчится по Москве.

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