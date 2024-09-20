Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Авария произошла на Мичуринском проспекте в Москве

На Мичуринском проспекте в Москве столкнулись два автомобиля

close
Haggardous50000/Shutterstock

На Мичуринском проспекте в Москве столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На место происшествия быстро выдвинулись сотрудники скорой помощи, трое пострадавших были стабилизированы, но еще трех человек спасти не удалось.

Очевидцы утверждают, что виновник аварии скрылся с места происшествия.

До этого в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга водитель автобуса не заметил образовавшуюся пробку и устроил массовое ДТП с пострадавшими.

19 сентября 62-летний водитель автобуса King Long врезался в шесть автомобилей на кольцевой дороге (КАД). Он объяснил происшествие слепящим солнечным светом. По его словам, из-за яркого света не увидел стоящие машины. Очевидцы разместили в соцсетях видео с места происшествия. На записи видно, что один из легковых автомобилей, попавший под автобус, остался без крыши.

Ранее ребенка с разрывом печени, пострадавшего в ДТП, спасли рязанские врачи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами