Авария произошла на Мичуринском проспекте в Москве

На Мичуринском проспекте в Москве столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На место происшествия быстро выдвинулись сотрудники скорой помощи, трое пострадавших были стабилизированы, но еще трех человек спасти не удалось.

Очевидцы утверждают, что виновник аварии скрылся с места происшествия.

До этого в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга водитель автобуса не заметил образовавшуюся пробку и устроил массовое ДТП с пострадавшими.

19 сентября 62-летний водитель автобуса King Long врезался в шесть автомобилей на кольцевой дороге (КАД). Он объяснил происшествие слепящим солнечным светом. По его словам, из-за яркого света не увидел стоящие машины. Очевидцы разместили в соцсетях видео с места происшествия. На записи видно, что один из легковых автомобилей, попавший под автобус, остался без крыши.

Ранее ребенка с разрывом печени, пострадавшего в ДТП, спасли рязанские врачи.