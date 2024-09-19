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В России появился новый автобренд Knewstar

На российский рынок вышла новая автомобильная марка Knewstar

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Телеграм-канал «No Limits»

На российский рынок вышла новая автомобильная марка Knewstar. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

Отмечается, что Knewstar — российский автобренд, созданный для китайских машин, адаптированных для рынка РФ. Сами машины производятся на заводе в Харбине. Ежегодно предприятие выпускает 120 тыс. машин.

На российском рынке будет представлена флагманская модель — спортивный кроссовер С-класса Knewstar 001. Автомобиль оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 2.0 л мощностью 200 и 238 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Всего предусмотрено три комплектации. Цена автомобиля с учетом спецпредложений — от 3,4 млн рублей до 3,7 млн рублей.

До этого стало известно, что в 2024 году на российском рынке начнутся продажи двух китайских кроссоверов Soueast.

Флагманом станет кроссовер Soueast S09 длиной 4900 мм, а ступенькой ниже расположится среднеразмерный Soueast S07 (4700 мм в длину). Заявлено, что оба автомобиля будут иметь семиместный салон, также у них будут версии с полным приводом и классической автоматической коробкой передач. В 2025 году модельный ряд марки будет расширен за счет еще одного паркетника — компактного S06.

Автомобильная компания Soueast основана в 1995 году. Помимо выпуска своих машин, марка производит и продает через свои центры компактные электромобили Chery.

Ранее Omoda опубликовала фото нового автомобиля для России.

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