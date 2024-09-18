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В России сертифицировали кроссовер Jaecoo J6

На российском авторынке сертифицировали кроссовер Jaecoo J6

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Китайский кроссовер Jaecoo J6 получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Документ необходим для начала продаж модели на российском рынке. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». В Китае эта модель известна как Chery iCar 03.

«18 сентября компания «Чери Автомобили Рус» получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобиль с кодовым именем S56EV. Это – внутренний заводской номер электромобиля Chery iCar 03. Именно его обещали вывести на рынок России под названием Jaecoo J6», — говорится в сообщении.

Длина автомобиля составляет 4406 мм, размер колесной базы равен 2715 мм. Минимальный дорожный просвет — 200 мм. По дизайну это кроссовер квадратной формы с большими колесами и черными пластиковыми накладками на кузове. В Китае модель продается с одномоторной версией, а также полноприводная с двумя электродвигателями. Отдача составляет 184 л.с. и 279 л.с. соответственно. Запас хода от 401 до 501 км.

Автомобиль Chery iCar 03 под названием Jaecoo J6 может появиться на российском рынке в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в России появятся автомобили китайского бренда Soueast.

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