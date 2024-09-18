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Россиянам рассказали, как по цвету дыма из выхлопной трубы определить неисправности авто

«Авилон» назвал восемь опасных причин появления дыма из выхлопной трубы

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Depositphotos

Появление дыма из выхлопной трубы может говорить о серьезных неисправностях автомобиля. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Густой белый дым с характерным сладковатым запахом антифриза говорит о попадании в камеру сгорания охлаждающей жидкости. Это, как правило, приводит к осмотру двигателя и заканчивается в лучшем случае заменой прокладки головки блока цилиндров, в худшем – всего блока, если треснула гильза», — сказал Стрельбицкий.

Заметный сизый дым с запахом горелого масла появляется из-за попадания масла в цилиндры. Причин бывает несколько: выход из строя маслосъемных колпачков, износ поршневых колец, но может быть и появление отверстия в поршне. Как минимум это сигнал к ежедневной проверке уровня масла.

Черный дым с запахом несгоревшего бензина говорит о проблемах с системой подачи топлива. В данном случае необходимо без промедления обратиться к диагносту для выявления и устранения причины. Тут вариантов много – от поломок форсунок и датчиков до эксплуатации авто на некачественном топливе, отметил эксперт.

Светлый неплотный дым без запаха, который появляется во влажную или морозную погоду и быстро растворяется в воздухе, – это просто водяной пар, который конденсировался из воздуха и теперь переходит обратно в газообразное состояние. В данном случае нужно просто прогреть двигатель, пояснил специалист.

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