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Авария парализовала движение на Варшавском шоссе в Москве

Крупное ДТП парализовало движение на Варшавском шоссе в Москве

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Depositphotos

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Варшавском шоссе (в районе Южного Бутово) столкнулись автомобиль и грузовик. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

В Агентстве городских новостей «Москва» отметили, что авария произошла с участием машины скорой помощи и «КамАЗа». В результате аварии пострадали водитель скорой и фельдшер.

Движение в районе ДТП затруднено. В ведомстве посоветовали искать пути объезда проблемного участка.

До этого стало известно, что автовладелец из Дагестана, на машину которого обрушился камнепад, отсудил у «Автодора» 150 тыс. рублей.

Мужчина по имени Ислам с женой и детьми ехал по Буйнакскому перевалу, когда его автомобиль завалило камнями. Водитель и пассажиры уцелели. На получение 150 тыс. рублей в судебном порядке ушло два года. Кроме того, водитель продолжает судиться с дорожниками в попытке взыскать компенсацию за разбитую машину и обязать их устранить опасность камнепада на участке дороги, где произошло ДТП.

При этом на участке дороги, соединяющей столицу республики Махачкалу и Горный Дагестан, по-прежнему отсутствуют защитные сетки, которые должны предохранять от падения камней на проезжую часть.

Ранее сообщалось, что механик нашел в каршеринговом Lexus 71 сверток с подозрительными веществами.

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