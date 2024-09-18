Россиянам рассказали, можно ли заливать в двигатель минеральное масло из экономии

Некоторые автомобилисты задумываются о переходе с более дорогого моторного масла на дешевое минеральное. Однако, как заявил «Российской газете» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, заливать в двигатель необходимо то масло, которое рекомендовал автопроизводитель.

«Ответ будет простым — в двигатель необходимо заливать ровно то, что рекомендует автопроизводитель. Обращаемся к регламенту и выбираем масло строго в соответствии с ним. Никаких вариаций и экспериментов здесь быть не может», — сказал Родионов.

Важно помнить и про климатические условия, в которых эксплуатируется автомобиль. Если в регионе не бывает морозов сильнее -25 и автопроизводитель допускает использование минерального масла, то на него можно переходить. Во всех остальных — нет, предупредил эксперт.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что высокий уровень масла в автомобильном двигателе так же опасен, как и его снижение, и может говорить о разных неисправностях машины.

Кроме того, высокий уровень масла в моторе возможен зимой, когда водитель совершает короткие поездки. В этом случае форсунки подают много топлива, которое частично попадает в поддон, откуда испаряться уже не успевает.

Ранее россиянам перечислили пять самых опасных звуков в автомобиле.